ХАМАС обещает продолжить проведение акций протеста в секторе Газа

Рамалла , 15 мая 2018, 19:52 — REGNUM Глава контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Исмаил Хания 15 мая заявил о намерении продолжить акции протеста, проходящие вдоль границ сектора порядка полутора месяцев.
Об этом Хания заявил журналистам в лагере протестующих, расположенном на окраине столицы Газы.
Длительные акции протеста представители ХАМАС называют «Великим маршем возвращения».
Напомним, в ходе протестов, переходящих в столкновения с израильскими силовиками, погибли уже 110 палестинцев, а еще свыше 10 тыс. пострадали или были ранены.
«Наши жертвы стали топливом для продолжения марша», — подчеркнул Исмаил Хания.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в ходе акций протеста на границе сектора Газа за один день погибли 59 палестинцев.
Напомним, усиление протестов палестинцев было спровоцировано церемонией переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
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