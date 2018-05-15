ХАМАС обещает продолжить проведение акций протеста в секторе Газа

Рамалла , , 19:52 — REGNUM Глава контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Исмаил Хания 15 мая заявил о намерении продолжить акции протеста, проходящие вдоль границ сектора порядка полутора месяцев.

Об этом Хания заявил журналистам в лагере протестующих, расположенном на окраине столицы Газы.

Длительные акции протеста представители ХАМАС называют «Великим маршем возвращения».

Напомним, в ходе протестов, переходящих в столкновения с израильскими силовиками, погибли уже 110 палестинцев, а еще свыше 10 тыс. пострадали или были ранены.

«Наши жертвы стали топливом для продолжения марша», — подчеркнул Исмаил Хания.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в ходе акций протеста на границе сектора Газа за один день погибли 59 палестинцев.

Напомним, усиление протестов палестинцев было спровоцировано церемонией переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Читайте ранее в этом сюжете: Кувейт предложит в Совбезе ООН проект резолюции по сектору Газа

Читайте развитие сюжета: Мэй: Необходимо провести независимое расследование событий в секторе Газа