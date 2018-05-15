Салехи: Мы не верим, что ЕС спасет «ядерную сделку»

Тегеран, , 20:12 — REGNUM Глава Организации по ядерной энергетике Ирана Али Акбар Салехи заявил, что не испытывает оптимизма в отношении переговоров со странами Западной Европы и возможности ЕС спасти «ядерную сделку», 15 мая передает агентство Reuters.

«Наши переговоры с европейцами не основаны на доверии … Я не очень оптимистичен в отношении результата», — заявил Салехи журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 мая Салехи потребовал от «европейских партнеров» по соглашению 2015 года по ядерной программе Ирана «компенсировать» выход США из сделки.

Также глава Организации по ядерной энергетике Ирана заявил, что его страна готова возобновить ядерную программу «на гораздо более высоком уровне», чем до 2015 года.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из международного соглашения 2015 года о ядерной программе Ирана.

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