Алексей Кудрин пообещал контроль и экспертизу

Москва, , 19:39 — REGNUM Алексей Кудрин обещает обеспечить необходимыми контролем и экспертизой Госдуму и Совфед, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

«Мы сумеем обеспечить необходимым анализом, контролем, экспертизой Госдуму так же, как и Совет Федерации», — заявил Кудрин по итогам встречи с фракцией «Единая Россия» в Госдуме.

Он заверил, что заключения на законопроекты и бюджет будут качественными и объективными, помогут и парламенту, и населению разобраться в бюджетной политике.

Кудрин напомнил о своей миссии на посту главы Счетной палаты: обеспечение анализа стратегических целей, которые поставил президент, совершенствование методов контроля, борьба с коррупцией и дополнительная открытость финансовых данных и статистических данных.

«Единая Россия» приняла решение о выдвижении Кудрина на пост главы Счетной палаты, сообщил руководитель фракции Сергей Неверов.

«Фракция предложит Совету Думы кандидатуру на пост председателя Счетной палаты», — сказал он.

Одна из первых тем, которую депутаты фракции договорились обсудить в случае назначения Кудрина, — тема пенсионного обеспечения и поиск резервов, рассказал первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев.

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