Салехи: Иран готов вывести ядерную программу «на новый уровень»

Тегеран, , 19:38 — REGNUM Глава Организации по атомной энергетике Ирана Али Акбар Салехи заявил, что его страна готова вывести свою ядерную программу на новый уровень в случае окончательного провала «ядерной сделки», 15 мая передает агентство Reuters.

«У нас есть потенциал, и мы готовы возобновить нашу ядерную деятельность на гораздо более высоком уровене — в случае, если переговоры с европейцами о спасении ядерной сделки после выхода Америки потерпят неудачу», — заявил Салехи журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 15 мая, Салехи заявил, что страны ЕС должны «компенсировать» выход США из международного соглашения 2015 года по ядерной программе Ирана.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из «ядерной сделки» и объявил о введении новых санкций против Ирана и всех его контрагентов, в том числе из ЕС.

Соглашение о «Совместном всеобъемлющем плане действий» по ядерной программе Ирана было заключено в 2015 году между Ираном, с одной стороны, и США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией, с другой.

«Ядерная сделка» предполагает отмену международных санкций против Ирана в обмен на сворачивание иранской ядерной программы.

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