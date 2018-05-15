Таджикистан и Белоруссия договорились о сотрудничестве

Душанбе, , 19:28 — REGNUM В ходе визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Душанбе между разными ведомствами обеих стран подписаны 15 документов о сотрудничестве. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

В частности, подписана дорожная карта сотрудничества двух стран до 2020 года. Документ регулирует взаимодействие Таджикистана и Белоруссии в ключевых сферах в ближайшие два года.

Кроме того, сопредседатели межправительственной комиссии министр сельского хозяйства и продовольствия Белорусии Леонид Заяц и министр сельского хозяйства Таджикистана Изатулло Саттори подписали карту сотрудничества.

Также подписаны соглашения о сотрудничестве между Комитетом госконтроля Белоруссии и Счетной палатой Таджикистана, Госкомитетом по имуществу Белоруссии и Госкомитетом по земельному управлению и геодезии Таджикистана, между Госкомитетом судебных экспертиз Белоруссии и министерствами внутренних дел и юстиции Таджикистана в сфере судебно-экспертной деятельности, а также госкомитет судебных экспертиз заключил соглашение о сотрудничестве с министерством здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана в сфере судебной медицины.

Ряд соглашений о сотрудничестве был заключен в сфере науки и образования: между Национальной академией наук Белоруссии с Академией наук Таджикистана, между министерствами образования в сфере дошкольного образования, государственные медицинские вузы двух стран договорились об академическом и научном сотрудничестве. Планируют сотрудничать также и министерства здравоохранения и министерства промышленности.

МЧС Белоруссии и Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне приняли комплексный план мероприятий на 2018−2020 годы, также принят план мероприятий по развитию торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Душанбе и Минском. Помимо этого, подписан план консультаций на 2019−2020 годы между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Напомним, Александр Лукашенко находится в Душанбе с официальным визитом, после переговоров на высшем уровне, главы государств заявили о намерении продолжать развивать сотрудничество во многих сферах, а также вывести партнерство на стратегический уровень.