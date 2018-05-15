«Единая Россия» выдвинула Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты

Москва, , 19:19 — REGNUM «Единая Россия» выдвинула кандидатуру экс-главы Минфина Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

Такое решение приняла фракция в ходе заседания с участием Кудрина.

Пост главы СП становится вакантным после назначения Татьяны Голиковой на должность замглавы правительства РФ.

Накануне Кудрин дал согласие на то, чтобы баллотироваться на пост главы Счетной палаты. По мнению экс-министра, прежде всего, следует уделять внимание эффективному расходованию бюджетных средств, борьбе с коррупцией, совершенствованию методов контроля в регионах. Кроме того, Кудрин в новой должности намерен вывести Счетную палату на новый уровень публичности.

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