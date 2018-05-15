Новый глава Каталонии: Правлению Мадрида пришел конец

Берлин, , 19:08 — REGNUM Новый глава Каталонии Ким Торра заявил о скором конце прямого управления Мадридом над мятежным регионом, 15 мая передает агентство Reuters.

Заявление о прекращении «внешнего управления» Каталонией со стороны правительства Испании было сделано Торром на совместной пресс-конференции с бывшим главой Каталонии Карлесом Пучдемоном в Берлине.

Торра также заявил о верности опльному главе региона и лидеру «сепаратистов» Пучдемону, которого он назвал легитимным президентом Каталонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая парламент Каталонии избрал главой региона 55-летнего публициста, депутата, сторонника независимости от Испании Кима Торра.

Торра должен собрать новое правительство взамен разогнанного Мадридом в 2017 году. После поддержки правительства со стороны парламента правительство испании обязано прекратить внешнее управление регионом.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ ФРГ: Разведка нашла участие России в действиях сепаратистов Каталонии