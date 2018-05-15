Среда, 16 Мая 2018 года
02:04:05 МСК

Новый глава Каталонии: Правлению Мадрида пришел конец

Политика

Ким Торра выступил на совместной пресс-конференции с Карлесом Пучдемоном в Берлине

Берлин, 15 мая 2018, 19:08 — REGNUM  Новый глава Каталонии Ким Торра заявил о скором конце прямого управления Мадридом над мятежным регионом, 15 мая передает агентство Reuters.

Заявление о прекращении «внешнего управления» Каталонией со стороны правительства Испании было сделано Торром на совместной пресс-конференции с бывшим главой Каталонии Карлесом Пучдемоном в Берлине.

Торра также заявил о верности опльному главе региона и лидеру «сепаратистов» Пучдемону, которого он назвал легитимным президентом Каталонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая парламент Каталонии избрал главой региона 55-летнего публициста, депутата, сторонника независимости от Испании Кима Торра.

Торра должен собрать новое правительство взамен разогнанного Мадридом в 2017 году. После поддержки правительства со стороны парламента правительство испании обязано прекратить внешнее управление регионом.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ ФРГ: Разведка нашла участие России в действиях сепаратистов Каталонии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Референдум о независимости Каталонии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить