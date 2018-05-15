Госдума рассмотрела 88% «завалов»

Москва, , 18:41 — REGNUM Госдума рассмотрела 88% законопроектов, переданных ей от предыдущих созывов нижней палаты парламента. Об этом в ходе пленарного заседания сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«У нас остается 12% от общего объема, который нам с вами перешел в 2016 г. Это было 2020 законопроектов», — уточнил он.

Володин отметил, что часть этих законопроектов принималась, часть была отклонена, некоторые инициативы были отозваны авторами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава права правительства РФ Дмитрий Медведев призвал депутатов Госдумы завершить «разгребание завалов» законодательных инициатив, накопившихся за предыдущие созывы.