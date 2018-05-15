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КНДР присоединится к «международным усилиям по запрету ядерных испытаний»

Политика

Заявление было озвучено в ходе конференции по разоружению в Женеве

Женева, Швейцария, 15 мая 2018, 18:31 — REGNUM  Северная Корея присоединится к международным усилиям по запрещению ядерных испытаний, заявил посол Северной Кореи в ООН Хан Тэ Сон, 15 мая сообщает Reuters.

Посол КНДР сделал свое заявление в ходе конференции по разоружению в Женеве.

«Прекращение ядерных испытаний и принятие последующих мер являются частью важного процесса глобального разоружения. КНДР присоединится к международным усилиям в области разоружения для полного запрета ядерных испытаний», — заявил посол Северной Кореи.

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Напомним, ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о своей готовности запустить процесс денуклеаризации Корейского полуострова, при условии сохранения в Северной Корее существующей политической системы и определенной финансовой компенсации со стороны США.

В КНДР заявили, что необходимость в ядерной программе отпадет, если Вашингтон согласится отказаться от своей враждебной политики.

В ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Джэином северокорейский лидер согласился осуществить демонтаж крупнейшего ядерного полигона Пхунгери. Ликвидация полигона будет осуществлена до конца мая.

В следующем месяце, 12 июня, в Сингапуре состоятся переговоры между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

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Ядерная программа Северной Кореи
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