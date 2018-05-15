Открылись IV Всемирные игры юных соотечественников

Казань, , 18:22 — REGNUM В Казани в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» проходят IV Всемирные игры юных соотечественников.

В них принимают участие 650 человек из 60 стран мира.

Соревновательная часть программы Игр стартовала 15 мая.

Состязания будут проходить на спортивных объектах Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. С 13 мая сборные стран-участниц проводят в Казани первые тренировки.

«Всемирные игры юных соотечественников — это одно из самых уникальных мероприятий. В Играх участвуют команды таких стран, которые ни на одних других спортивных соревнованиях не встретятся, к примеру, команды из США и Южной Абхазии. Также Игры дают возможность соотечественникам общаться со своими сверстниками из разных стран, не забывать родной язык, культуру, историю страны, помнить, откуда их корни», — рассказала журналистам координатор партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» Ирина Роднина.

Парламентарий отметила ежегодное увеличение количества стран, участвующих в Играх.

«К примеру, в 2015 году в I Всемирных играх юных соотечественников приняли участие 570 человек из 33 стран мира, а в этом году в Играх участвуют более 650 детей из 60 страны Европы, Азии, Америки. Эти показатели напрямую говорят о значимости Игр для подрастающего поколения», — уточнила она.

По словам председателя комиссии Государственной Думы по вопросам депутатской этики Отари Аршбы, первые игры собрали в Сочи юных соотечественников более, чем из 30 стран, а в этом году столица Татарстана принимает уже 650 детей из 60 стран.

«И это не просто цифры. Это свидетельство единения наших соотечественников, свидетельство того, что ни сложная политическая обстановка в мире, ни политика санкций не способны нарушить единство русского мира. Это показало и голосование на выборах Президента России, и теперь демонстрируют игры юных соотечественников. Наши соотечественники отвечают своими сердцами, что выше всякой политики», — отметил Отари Аршба.

«Уверен, что мероприятия не пройдут даром для наших юных соотечественников, что каждый из них откроет для себя что-то новое, обретет новых друзей и, что самое главное, будет чувствовать себя как дома, ведь Россия и есть наш общий дом», — добавил депутат Госдумы.

Помимо спортивных соревнований, юных соотечественников в Казани ожидает насыщенная культурно-образовательная программа.

В первый день Игр ребята посетили финальные соревнования Международного турнира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги, в котором принимают сильнейшие спортсмены, которые в последствии проведут для участников Всемирных игр юных соотечественников мастер-класс.

Всемирные игры юных соотечественников — это международные спортивные соревнования среди детей соотечественников, проживающих за рубежом. В программу игр традиционно входят соревнования по таким популярным школьным видам спорта как баскетбол 3×3, мини-футбол, волейбол, шахматы, настольный теннис и плавание, а в 2018 году в программу была включена художественная гимнастика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения.

При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.