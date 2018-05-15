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Евросоюз считает открытие Крымского моста нарушением «суверенитета Украины»

Политика

Брюссель прокомментировал открытие автодорожной части моста через Керченский пролив

Евросоюз считает открытие Крымского моста нарушением «суверенитета Украины»
Иллюстрация: Most.life
Установка знаков дорожного движения на Крымском мосту

Москва, 15 мая 2018, 18:17 — REGNUM  Европейский союз расценивает открытие моста через Керченский пролив как нарушение Россией «суверенитета и территориальной целостности Украины». Об этом говорится в распространённом 15 мая заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей.

«Россия осуществила строительство моста через Керченский пролив на Крымский полуостров без согласия Украины. Это представляет собой очередное нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины», — приводит текст заявления пресс-служба представительства ЕС в России.

В Брюсселе полагают, что «строительство моста ведётся в целях дальнейшей принудительной интеграции с Россией незаконно аннексированного полуострова и его изоляции от Украины, частью которой он остаётся».

Кроме этого, в заявлении утверждается, что «мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря».

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста. Автомобильное движение по мосту откроется 16 мая в 5:30 утра по московскому времени.

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Строительство Керченского моста
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