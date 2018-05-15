В Узбекистане стартовали Дни Челябинской области

Ташкент, , 18:15 — REGNUM В рамках Дней Челябинской области в Узбекистане, которые проходят с 15 по 19 мая, запланировано более 25 мероприятий, сообщили 14 мая в пресс-службе губернатора области.

Делегацию из Челябинска возглавит глава региона Борис Дубровский. В состав делегации также вошли представители органов государственной власти и представители более 35 предприятий Челябинской области.

Целью мероприятия является расширение сотрудничества между российским регионом и Узбекистаном, а также развитие совместных проектов.

15 мая делегация посетила Самаркандскую область. В рамках визита стороны обсудили вопросы поставки челябинской стали для нужд машиностроения в Узбекистане, совместные проекты в автомобилестроении, а также сотрудничество в сфере сельского хозяйства и химической промышленности.

16 мая делегация Челябинской области примет участие в ряде встреч в Ташкенте.

17 мая состоится бизнес-форум и ряд культурных мероприятий, в том числе концерт и выставка.

18 мая челябинская делегация будет работать в Намангане.

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