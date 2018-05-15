Таджикистан удовлетворен итогами визита Лукашенко

Душанбе, , 18:04 — REGNUM Отношения Таджикистана и Белоруссии развиваются по нарастающей. Об этом сегодня, 15 мая, заявил таджикский лидер Эмомали Рахмон по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, который накануне прибыл в Душанбе с официальны визитом.

По словам Рахмона, во время встречи на высшем уровне был продолжен диалог относительно оптимизации отношений двух стран по всему комплексу двустороннего таджикско-белорусского сотрудничества. Однако он отметил, что особый акцент был сделан на торгово-экономической проблематике двусторонней повестки дня:

«В этом контексте мы рассмотрели актуальные вопросы расширения спектра нашего экономического и инвестиционного сотрудничества. При этом речь шла об увеличении объёмов и диверсификации структуры двустороннего товарооборота. Тенденция его роста за последние годы говорит о большом потенциале наших стран для расширения взаимной торговли».

Помимо этого, глава Таджикистана отметил, что стороны договорились расширять договорно-правовую базу таджикско-белорусских отношений. Подписанные сегодня документы о двустороннем сотрудничестве, подчеркнул президент, дополняют правовую базу взаимодействия, охватывая целый ряд сфер.

«Таджикская сторона вполне удовлетворена итогами визита, который открывает новую страницу в современной истории таджикско-белорусских отношений. Мы договорились о продолжении на всех уровнях межгосударственного диалога, который позволяет нам каждый раз делать заметные шаги вперед в двустороннем взаимодействии», — заключил Эмомали Рахмон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Душанбе сегодня, 15 мая, были подписаны ряд соглашений о сотрудничестве между разными министерствами и ведомствами в сфере экономики, образования и науки, а также межрегиональных связей.