МИД Швеции: Ответственность за гибель людей в секторе Газа лежит на США

Стокгольм, , 18:04 — REGNUM За гибель десятков людей в секторе Газа большая ответственность лежит на США, заявила 15 мая министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём.

Об этом сообщает издание Corren.

В частности, глава МИД Швеции подчеркнула, что о высокой вероятности такого развития событий Вашингтон предупреждали все, однако США всё равно пошли на перенос своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

«Все предупреждали об этом, и всё равно это сделано, по крайней мере с американской стороны. Поэтому я считаю, что США несут очень большую ответственность. И я не думаю, что есть много поводов для празднования, когда видишь, что так много убитых и так много раненых», — цитирует Corren слова Маргот Валльстрём.

Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём заявила, что именно США ответственны за кровавые столкновения палестинцев с израильскими силовиками в секторе Газа, произошедшие 14 мая, одновременно с церемонией открытия нового посольства США в Иерусалиме.

Кроме того, Валльстрём заявила, что на властях Израиля и на руководстве ХАМАС также лежит ответственность за столкновения и они должны принять меры для предотвращения гибели людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая на фоне переноса посольства США в Иерусалим произошли массовые акции протеста палестинцев, переросшие в столкновения с израильской полицией и военными.

В результате погибли 59 палестинцев, а еще 2,5 тыс. пострадали.

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