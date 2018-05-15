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Война в Ливии: Генерал Хафтар провел бомбардировку Дерны

Политика

Штурм Дерны был объявлен 7 мая

Бенгази, Ливия, 15 мая 2018, 18:10 — REGNUM  Ливийская национальная армия (ЛНА) генерала Халифа Хафтара провела бомбардировку города Дерна, 15 мая передает агентство Reuters.

Пригород Дерны, занятой противниками Хафтара, был атакован артиллерией и авиацией ЛНА.

Согласно заявлению представителя ЛНА Абдель-Карима Сабра, войска наступают на дерну с пяти сторон и уже заняли ближайшие окрестности.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая генерал Хафтар заявил, что «усилия по достижению мира в Дерне зашли в тупик» и объявил о начале штурма города.

В настоящий момент Дерна удерживается «шурой» местных исламистов. которые официально не входят в международные террористические объединения, но мало чем от них отличаются.

Напомним, ЛНА Хафтара является главной военной силой в Ливии и де-факто удерживает власть над всем востоком африканской страны.

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Гражданская война в Ливии
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