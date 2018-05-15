Кувейт предложит в Совбезе ООН проект резолюции по сектору Газа

Нью-Йорк, США, , 18:05 — REGNUM Кувейт предложит в Совбезе ООН проект резолюции «О защите палестинских гражданских лиц», заявил постоянный представитель Кувейта при ООН Мансур аль-Отайби, 15 мая сообщает Reuters.

Выступая на заседании Совета Безопасности по вопросу о недавнем насилии в секторе Газа, аль-Отайби заявил, что он, скорее всего, предложит проект резолюции в среду, 16 мая.

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Аль-Отайби добавил, что в данном случае «мы не говорим о миротворчестве». Пока не ясно, когда должно состояться голосование по резолюции Кувейта.

Напомним, протесты в секторе Газа начались в конце марта 2018 года. Только за последние несколько дней вооруженные силы Израиля убили 60 протестующих жителей сектора Газа.

Численность пострадавших в результате протестов 14 мая превысила 2 тыс. 700 человек, среди которых было 79 женщин. Ранения также получили 225 несовершеннолетних. Беспорядки на границе с Израилем продолжаются.

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