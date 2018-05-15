«Газпром» планирует разрешить спор с Туркменией в III квартале 2018 года

Москва, , 18:04 — REGNUM Решение по спору между «Газпромом» и «Туркменгазом» в арбитражном суде Стокгольма ожидается в третьем квартале 2018 года. Об этом говорится в ежеквартальном отчете российской компании, опубликованном 15 мая на сайте корпорации.

В документе отмечается, что ООО «Газпром экспорт» инициировало арбитражное разбирательство против туркменской газовой компании в арбитражном институте торговой палаты Стокгольма в 2015 году.

Российская компания в своих требованиях просит арбитраж пересмотреть цены на закупаемый в Туркмении газ. В настоящее время разбирательство приостановлено до 31 декабря 2018 года.

Стороны ищут взаимоприемлемое решение о дальнейшем сотрудничестве вне рамок арбитража.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года в «Туркменгазе» сообщили, что «Газпром» досрочно расторг договор с 1 января. В России причиной расторжения назвали нарушения условий поставок газа.

На фоне споров с Ашхабадом российская сторона заключила контракт на поставку 4 млрд кубометров газа с «Узбекнефтегазом».

Читайте ранее в этом сюжете: Россия и Туркмения держат паузу в переговорах о поставках газа