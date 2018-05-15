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В Кремле назвали сроки формирования нового состава правительства

Политика

Новое правительство России будет сформировано до Петербургского международного экономического форума

В Кремле назвали сроки формирования нового состава правительства
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 15 мая 2018, 17:48 — REGNUM  Новый состав правительства России будет сформирован до начала работы Петербургского международного экономического форума, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, оно уже должно быть сформировано, это уже по Конституции», — приводит слова Пескова телеканал RT.

Напомним, международный экономический форму в Санкт-Петербурге будет проходить с 24 по 26 мая 2018 года.

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая в Сочи должна состояться встреча премьер-министра Дмитрия Медведева с президентом России Владимиром Путиным.

Ожидается, что на встрече глава правительства представит президенту предложения по структуре своего нового кабинета.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев представит Путину состав своего второго правительства 15 мая

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