Крымский мост обеспечит полуострову экономический рост и наплыв туристов

Москва, , 17:55 — REGNUM Возведение моста через Керченский пролив — это блистательная победа России, считает член комитета Совфеда РФ по международным делам Олег Морозов. Об этом он заявил 15 мая в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Этот мост строили сто лет и даже больше, — заявил он. — Сколько было прожектов! Ещё при царе, а потом и в новейшие времена. Казалось, что у этой истории не будет конца. В этом празднике огромное количество символов. Один из важнейших символов — это блестящая победа над неверием. Червь сомнения загнулся. Блистательная победа России. Мост построен в сложнейших условиях и с чистого листа. Надо поставить пятёрку всем, кто его строил».

В свою очередь, политолог Дмитрий Абзалов обозначил и экономические перспективы, которые открываются перед полуостровом после строительства Крымского моста.

«Когда произошло воссоединение Крыма с Россией, ряд коллег говорили, что полуостров просто перешёл и ничего не изменится, — заметил Абзалов. — Но мост — это реальные изменения, которые произойдут в Крыму в ближайшее время. Чисто с экономической точки зрения само создание этого моста — это примерно 2−3% к внутреннему региональному продукту. Это примерно 1 млн туристов только в этом году. Это примерное снижение стоимости товаров на 15−20% по отдельным категориям».

Напомним, что 15 мая президент России Владимир Путин вместе со строителями и инженерами открыл мост через Керченский пролив.

Владимир Путин осмотрел новый центр управления моста, выслушал специалистов и встретился со строителями и инженерами.

«Поздравляю вас. Первая «линейка», но, наверное, самая важная. Не сомневаюсь, что у вас всё получится. Спасибо вам большое», — заявил им президент.

Кроме того, президент проехал по новому мосту за рулём грузового автомобиля вместе со строителями моста. Всего в колонну грузовиков, открывших движение, вошло около трёх десятков машин.

Также глава государства выступил на митинге, на котором поблагодарил всех причастных к реализации этого проекта.

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