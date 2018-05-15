Посол Ирана в России рассказал об условиях сохранения ядерного соглашения

Тегеран, , 17:38 — REGNUM Иран продолжит соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по своей ядерной программе, если остальные стороны этого соглашения обеспечат его интересы, заявил 15 мая посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

Такое заявление Санаи сделал в ходе круглого стола, организованного МИА «Россия сегодня».

Посол Ирана отметил, что по вопросу соблюдения условий СВПД Тегеран не сможет вести переговоры бесконечно.

Напомним, в рамках СВПД Иран обязывался заморозить разработку ядерного оружия в обмен на отмену антииранских санций СБ ООН и санкций США.

Выход США из этого соглашения и планы Вашингтона восстановить антииранские санкции поставили иранскую ядерную сделку на грань срыва.

«Если будут обеспечены интересы Ирана в рамках СВПД и другие участники соглашения смогут обеспечить интересы Ирана в СВПД, Иран останется», — сказал Мехди Санаи.

«Иран, конечно, не будет бесконечно проводить переговоры, но нужно время для рассмотрения вопроса о том, насколько обеспечены иранские интересы в рамках СВПД. Вчера на встрече министров иностранных дел РФ и Ирана был сделан акцент на этом вопросе», — добавил посол Ирана.

«Выход США из этого документа свидетельствует о неприверженности этой страны международным договорам. Это нехороший сигнал», — подчеркнул иранский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстановлении санкций.

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Россия, Китай, Германия, Франция и Британия заявили о своем намерении сохранить соглашение по иранской ядерной программе.

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