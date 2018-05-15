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МИД Украины: Крымский мост ведет в никуда

Политика

У Павла Климкина плохо с географией

Киев, 15 мая 2018, 17:37 — REGNUM  Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал открытие автодорожной части Крымского моста. Соответствующее сообщение он опубликовал сегодня, 15 мая, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

По мнению Климкина, Крымский мост идёт из ниоткуда в никуда.

«Оба конца моста — это путь в никуда», — написал Климкин, который, наверное, хочет казаться оригинальным.

Напомним, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что запуск автодорожной части Крымского моста — это «очередное свидетельство пренебрежения международным правом со стороны Кремля».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста. Автомобильное движение по мосту откроется 16 мая в 5:30 утра по московскому времени.

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Строительство Керченского моста
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