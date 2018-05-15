Открытие Крымского моста — первые комментарии и реакция с Украины

Киев, , 17:45 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины протестует против открытия Крымского моста и подчеркивает незаконность его строительства.

Соответствующее заявление украинского ведомства было обнародовано сегодня, 15 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с открытием моста через Керченский пролив и в очередной раз подчеркивает противоправность строительства Россией этого инфраструктурного объекта без согласия Украины», — сказано в заявлении.

В Киеве считают, что такие действия России «фундаментально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права, грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и двусторонние договорные обязательства перед Украиной».

Также украинский МИД расценивает подобные действия как «попытку легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины».

«Строительство моста, как и любые другие действия кремлевской оккупационной власти, никоим образом не могут изменить статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах», — говорится в сообщении.

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, в свою очередь, отмечает, что открытие Крымского моста будет иметь для России важное экономическое и политическое значение, а вот позиция Киева изначально была неправильной.

«То, что украинское правительство со своей стороны, кроме рассказов о невозможности осуществления этого проекта, не предпринимало никаких шагов для блокирования строительства, будет признано большой ошибкой», — заявил он.

«Крым теперь более плотно привязан к России. И население в Крыму станет теперь еще более пророссийским», — сказал также украинский экс-министр.

А вот бывший депутат Верховной рады от Партии регионов, политический аналитик Тарас Чорновил уверен, что мост долго не простоит.

«Не один раз экспертиза там проводилась. Давайте вспомним — премьер Юлия Тимошенко в 2008 году подписала протокол о намерениях по строительству этого моста. Выехали комиссии, в основном российские, которые провели исследования и признали, что это сделать почти невозможно. После Тимошенко премьер Николай Азаров тоже проводил соответствующие действия. Опять были исследования обеих стран, и опять пришли к выводу, что это слишком опасно — слишком шаткая конструкция, ее надежность никто не сможет гарантировать. И тут приходит политическое указание — это надо сделать. Невозможно, но надо. И делают — как в анекдотах, но мост будет давать проблемы», — предрекает украинский эксперт.

Одесское издание «Таймер», в свою очередь, приводит любопытную статистику — 15 мая жители Украины чаще всего спрашивали у Google именно про Крымский мост. Наибольшее число запросов по данной теме, а также связанных запросов типа «Открытие Крымского моста» и т.п., поступает из Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей, а также из Киева, — отмечает издание.

ИА REGNUM напоминает, что автомобильную часть Крымского моста сегодня, 15 мая, открыл лично президент России Владимир Путин.