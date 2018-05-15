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Президент Узбекистана на пути в США провел переговоры в Лондоне

Политика

Британская сторона выразила готовность к укреплению полномасштабного сотрудничества

Лондон, 15 мая 2018, 17:35 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе технической остановки в Лондоне на пути в США встретился с заместителем министра иностранных дел Великобритании Аланом Дунканом, сообщили 15 мая в пресс-службе главы государства.

В ходе переговоров британская сторона выразила готовность к укреплению полномасштабного сотрудничества между Лондоном и Ташкентом. Миирзиёв, в свою очередь, отметил необходимость реализации имеющегося потенциала сотрудничества между странами.

Дункан высоко оценил проводимые в Узбекистане масштабные социально-экономические реформы, а также усилия Ташкента по обеспечению безопасности и стабильности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в Вашингтоне уже начал работать пресс-центр по освещению официального визита президента Узбекистана в США, который состоится с 15 по 17 мая.

По предварительным данным, в рамках визита стороны планируют подписать ряд соглашений на общую сумму $8,5 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: США и Узбекистан подпишут соглашения на $8,5 млрд

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Деятельность президента Узбекистана Шавката Мирзиёева
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