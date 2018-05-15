Главного архитектора Воронежской области ищут через конкурс

Воронеж, , 17:26 — REGNUM В Воронежской области объявлен конкурс на замещение должности руководителя управления архитектуры и градостроительства региона. Соответствующее объявление вечером 14 мая появилось на портале правительства области. Документы от соискателей принимаются до 13 июня.

В числе квалификационных требований, которые предъявляются к потенциальным претендентам, — наличие высшего образования по укрупненным группам специальностей, направлений подготовки «Архитектура», «Техника и технологии строительства» не ниже уровня специалитета, магистратуры, а также стаж гражданской службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет.

Кроме того, соискатели должны знать русский язык, Конституцию Российской Федерации, Устав Воронежской области, законодательство о государственной гражданской службе, законодательства о противодействии коррупции; владеть основами делопроизводства и документооборота; знать правила деловой этики, правила и нормы охраны труда; уметь пользоваться компьютером. Также в числе требований — профессиональные знания и умения в сфере архитектуры и градостроительства, умение мыслить стратегически, умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата, коммуникативные умения, умение управлять изменениями, умение руководить подчиненными, эффективно планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение, умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.

В рамках конкурса кандидатам предстоит выполнить письменную работу «по одной из тем, указанных в информационном сообщении о проведении конкурса, направленных на решение проблемных вопросов в сфере архитектуры и градостроительства» — работа предоставляется в комиссию вместе с документами. Также состоится собеседование с кандидатами.

Как сообщало ИА REGNUM, должность руководителя управления архитектуры и градостроительства Воронежской области остается вакантной с конца 2017 года. Тогда пост покинула Марина Ракова, работавшая в должности с 2015 года — она переехала в Севастополь, где возглавила департамент архитектуры и градостроительства.

Об этом: Департамент архитектуры Севастополя возглавила Марина Ракова