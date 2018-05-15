Дело Вышинского: Власть Украины не церемонится с политическими оппонентами

Киев, , 17:14 — REGNUM В борьбе со свободой слова «демократическая» власть Украины давно превзошла своих «злочинних папередников!», — заявил журналистам сегодня, 15 мая, лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук комментируя задержание СБУ директора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Напомним, что Вышинский задержан сегодня утром в Киеве у собственного дома. Предварительная квалификации уголовного правонарушения — по ст.111 Уголовного кодекса Украины «государственная измена». Cпикер СБУ Елена Гитлянская подтвердила, что сотрудники спецслужбы проводят обыск в офисе «РИА Новости Украина» в Киеве.

Медведчук считает, что нынешняя власть в Киеве не церемонится с идеологическими оппонентами.

«СБУ задержала директора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и проводит обыски в офисе информагентства. С идеологическими оппонентами, которые имеют смелость не поддерживать проводимую властью политику, в Украине не церемонятся. Против них позволяется использовать любые методы — от блокирования телеканалов и нападений радикалов на редакции (нападений, которые, к слову, власть не расследует) до возбуждения дел против инакомыслящих, от закрытия неугодных СМИ до убийств журналистов (те, кто организовал убийства Олеся Бузины и Павла Шеремета, так и не наказаны). В борьбе со свободой слова «демократическая» власть давно превзошла своих «злочинних» папередников!», — считает лидер «Украинского выбора — Права народа».

Напомним, что ситуацию уже прокомментировали и в администрации президента РФ.

Россия намерена предпринять «меры взаимности» в ответ на проведенный Службой безопасности Украины обыск в офисе «РИА Новости Украина», — заявил ранее сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Москвасчитает действия СБУ ограничением свободы российских журналистов. Он добавил, что сотрудники агентства «не выходят на связь, и этого достаточно для жесткого осуждения».