Вторник, 15 Мая 2018 года
18:59:37 МСК

Волгоградский чиновник может сесть за фиктивный ремонт дорог

Политика

Глава села оплатил ремонт дорог, которого не было

Волгоградский чиновник может сесть за фиктивный ремонт дорог
Иллюстрация: Марина Каширская (с) ИА REGNUM
Дорога

Волгоград, 15 мая 2018, 17:18 — REGNUM  В Волгоградской области глава села пойдет под суд за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Как сообщила 15 мая пресс-служба региональной прокуратуры, чиновник подписал акты о приемке ремонта грунтовых дорог и оплатил его, хотя работы на самом деле не проводились.

Уголовные дела по двум статьям возбуждены в отношении бывшего главы администрации Заливского сельского поселения Октябрьского района. Он подписал фиктивные акты о приемке работ по ремонту грунтовых дорог на улицах Вишневая и Степная. Ремонт на участках так и не провели, но деньги подрядчик получил — 100 тыс. рублей.

Преступление вскрылось во время прокурорской проверки, теперь чиновнику грозит до семи лет колонии. Он полностью признал вину.

«Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Волгоградской области», — сообщила пресс-служба.

Напомним, что за подобное преступление ранее был осужден экс-глава Тамбова Юрий Рогачев.

В суде было доказано, что Юрий Рогачев, будучи главой Знаменского района региона, подписал контракты на ремонт двух участков дорог с компанией ООО «Строй-Лайн». Позже Юрий Рогачев подписал документы об объеме и стоимости работ, на основании которых компания получила 70 млн рублей по одному контракту и 47 млн рублей — по второму. При этом глава района знал, что фактически работы проведены не были.

Суд признал экс-чиновника виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Юрий Рогачев полностью признал свою вину, сотрудничал со следствием, из-за чего был осужден на три года условно.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить