Волгоградский чиновник может сесть за фиктивный ремонт дорог

Волгоград, , 17:18 — REGNUM В Волгоградской области глава села пойдет под суд за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Как сообщила 15 мая пресс-служба региональной прокуратуры, чиновник подписал акты о приемке ремонта грунтовых дорог и оплатил его, хотя работы на самом деле не проводились.

Уголовные дела по двум статьям возбуждены в отношении бывшего главы администрации Заливского сельского поселения Октябрьского района. Он подписал фиктивные акты о приемке работ по ремонту грунтовых дорог на улицах Вишневая и Степная. Ремонт на участках так и не провели, но деньги подрядчик получил — 100 тыс. рублей.

Преступление вскрылось во время прокурорской проверки, теперь чиновнику грозит до семи лет колонии. Он полностью признал вину.

«Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Волгоградской области», — сообщила пресс-служба.

Напомним, что за подобное преступление ранее был осужден экс-глава Тамбова Юрий Рогачев.

В суде было доказано, что Юрий Рогачев, будучи главой Знаменского района региона, подписал контракты на ремонт двух участков дорог с компанией ООО «Строй-Лайн». Позже Юрий Рогачев подписал документы об объеме и стоимости работ, на основании которых компания получила 70 млн рублей по одному контракту и 47 млн рублей — по второму. При этом глава района знал, что фактически работы проведены не были.

Суд признал экс-чиновника виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Юрий Рогачев полностью признал свою вину, сотрудничал со следствием, из-за чего был осужден на три года условно.