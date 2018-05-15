Саудовская Аравия категорически против перевода посольства США в Иерусалим

Эр-Рияд, , 17:13 — REGNUM Руководство Саудовской Аравии выразило полное несогласие с переносом посольства США в Израиле в Иерусалим из Тель-Авива.

Информацию об этом 15 мая распространило Саудовское агентство печати.

На официальной странице ведомства в Twitter сообщается, что правительство королевства не поддерживает перенос американского посольства в Иерусалим.

«Совет министров королевства отвергает перенос Соединёнными Штатами своего посольства в Иерусалим», — указано на странице ведомства в Twitter.

Напомним, 14 мая МИД Турции выразил осуждение решения Вашингтона о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Иерусалиме прошла торжественная церемония переезда американского посольства в Израиле в Иерусалим. В это же время палестинцы устроили многотысячные акции протеста, переросшие в столкновения с израильскими силовиками. В результате этих событий погибло более 50 палестинцев.

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