Петр Порошенко прокомментировал запуск автодорожной части Крымского моста

Киев, , 16:57 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал официальное открытие автодорожной части Крымского моста. Соответствующее сообщение Порошенко опубликовал сегодня, 15 мая, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

По словам Порошенко, открытие автодорожной части Крымского моста — это «очередное свидетельство пренебрежения международным правом со стороны Кремля».

Также Порошенко напомнил, что Украина подала в Арбитражный трибунал Конвенции ООН по морскому праву иск о защите суверенных интересов Украины, в частности, в связи с «противоправным возведением» Крымского моста.

«Очень жаль, что российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры и представителей европейского бизнеса, стремясь тем самым откупиться от международно-правовой ответственности. Уверен, агрессору это не удастся, он будет нести ответственность в полной мере», — пишет Порошенко.

Кроме того, президент Украины попытался съязвить и написал, что «мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать» Крым.

Напомним, сегодня прошла торжественная церемония открытия автодорожной части Крымского моста. Президент Российской Федерации Владимир Путин за рулем самосвала КамАЗ возглавил колонну строителей, которая проехала на грузовиках с таманского берега в Керчь по новому мосту.

Непосредственно автомобильное движение по Крымскому мосту откроется 16 мая в 5:30 утра по московскому времени. Первоначально по мосту смогут ездить легковые и крупные пассажирские транспортные средства. Грузовой транспорт будет пользоваться Керченской паромной переправой.

Что касается Украины, то там сперва вообще не верили, что Россия строит мост через Керченский пролив, и называли все фейком. Когда же игнорировать реальность стало невозможно, украинские политики начали требовать остановить строительство, но эти требования никто выполнять не собирался.

Тогда на Украине стали твердить, что вот когда они вернут себе Крым, то и Крымский мост якобы достанется Украине в качестве контрибуции.