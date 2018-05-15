Белоруссия предложила Узбекистану создать предприятие по переработке молока

Душанбе, , 16:57 — REGNUM В рамках таджико-белорусского бизнес-форума в Душанбе Белоруссия предложила Таджикистану создать совместное предприятие по переработке молока, сообщает 15 мая «ТаджикТА» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонида Зайца.

По его словам, Белоруссия имеет большие сырьевые возможности по экспорту молока. Заяц заявил, что Минск готов организовать совместные предприятия в Узбекистане, Казахстане и Афганистане по переработке белорусского молока по белорусским технологиям.

Министр добавил, что республика готова также оказать содействие в строительстве молочно-товарных комплексов, организовать поставки племенного скота и обеспечить технологическое сопровождение.

Заяц также отметил, что страны обладают большим потенциалом по сотрудничеству в сфере машиностроения и здравоохранения. По итогам бизнес-форума подписан ряд соглашений между компаниями из Таджикистана и Белоруссии.

Напомним, в рамках визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Таджикистан стороны подписали 15 документов о сотрудничестве в различных областях, в том числе соглашения в сфере судебной экспертизы, сотрудничества МИД и других министерств и ведомств.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Белоруссия выводят отношения на стратегический уровень