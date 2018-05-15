СМИ ФРГ: Разведка нашла участие России в действиях сепаратистов Каталонии

Берлин, , 16:51 — REGNUM Россия оказывала поддержку сторонникам независимости Каталонии перед референдумом по данному вопросу, сообщает 15 мая Der Spiegel, со ссылкой на заявление главы внутренней разведки Германии и Федеральной службы защиты Конституции Ханса-Георга Маасена.

Издание сообщает, что об этом Маасен заявил в ходе берлинской международной конференции сотрудников разведки.

При этом Маасен отметил, что эта информация получена им «не из первых рук», но лично он считает ее «весьма вероятной». По его словам, речь идет не о финансовой подпитке, а о «дезинформации и пропаганде».

Выступая на конференции в Берлине, представители разведслужб ФРГ, Британии и НАТО обвинили Россию в «дестабилизации западных демократий» и в действиях по дезинформации населения Евросоюза.

Маасен призвал граждан быть «более бдительными» и критичнее относиться к информации, с которой им приходится иметь дело.

Стоит отметить, что эти домыслы Маасена опубликованы в СМИ на фоне избрания главой регионального правительства Каталонии Кима Торры, не скрывающего своей приверженности отделению автономии от Испании.

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