МИД Турции предложил послу Израиля в Анкаре покинуть страну

Анкара, , 16:41 — REGNUM Министерство иностранных дел Турции предложило послу Израиля в Анкаре Эйтану Наэху покинуть страну. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает Anadolu.

Сообщается, что посол Израиля в Анкаре Наэху был вызван в турецкое внешнеполитическое ведомство, где ему настоятельно порекомендовали покинуть Турцию на некоторое время.

Напомним, ранее Турция отозвала своих послов из Израиля и США для консультаций. Своего посла из Израиля также отозвала ЮАР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне на границе сектора Газа и Израиля произошли масштабные столкновения палестинцев с израильскими силами безопасности. В результате столкновений погибли более 50 палестинцев, сотни человек ранены.

Израильские власти оправдывают свои действия защитой собственных границ, которую пытаются незаконно пересечь палестинцы. В ООН призвали Израиль остановить кровопролитие в секторе Газа.