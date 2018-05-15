Экс-глава МВД Албании арестован по подозрению в связях с наркомафией

Тирана, , 16:10 — REGNUM Экс-министр внутренних дел Албании Саимир Тахири, на протяжении многих лет бывший соратником премьер-министра Эди Рамы, по решению суда помещён под домашний арест в связи с подозрениями в связях с наркомафией.

По данным правоохранительных органов, занимая должность главы МВД Албании в 2013—2017 годах, Тахири имел связи с международной сетью торговли наркотиками, которой руководил его родственник, ранее арестованный в Италии.

В начале мая Саимир Тахири сложил себя депутата парламента Албании. Сам он отрицает свою причастность к организованной преступности и заявил о намерении привлечь к суду всех, кто выдвигал обвинения в его адрес.

Напомним, осенью минувшего года года стало известно, что полиция Италии передала албанским правоохранителям сотни страниц материалов, из которых следовало, что в торговлю наркотиками вовлечены государственные служащие, близкие к премьер-министру Эди Раме. Данная информация вызвала в Албании политический скандал. В декабре — январе в стране прошла серия акций протеста с требованием отставки правительства.

Эди Рама также отрицает все обвинения в свой адрес, заявляя, что правительство эффективно борется с усилением влияния наркомафии и экстремистских группировок, что вызывает противодействие со стороны международных преступных сообществ и связанных с ними лиц в среде политической элиты Албании.

Следует отметить, что албанский наркокартель является одним из самых известных в мире и уже много лет контролирует, по различным оценкам, до 75% рынка героина в Западной Европе и около 50% рынка в США. Кроме этого, сотни гектаров площади в Албании заняты посевами конопли. Производство марихуаны в стране ведётся фактически в промышленных масштабах, и власти страны не могут противодействовать этому.

Являющаяся одной из самых беднейших стран Европы Албания с 2009 года состоит в НАТО. В 2014 году страна получила статус кандидата на членство в Европейском союзе и рассчитывает на начало переговорного процесса в этом году.