РИА «Новости Украина» попало в немилость СБУ: проведено пять обысков

Киев, , 15:56 — REGNUM Служба безопасности Украины заявила о проведении пяти обысков в офисах, которые использует РИА «Новости Украина» в Киеве. Об этом говорится в сообщении ведомства в микроблоге в Twitter.

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"СБ провела пять обысков в офисах, которые используются указанным медиаресурсом (РИА «Новости Украина» — прим. ИА REGNUM), и местах проживания отдельных его функционеров», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что «в настоящее время уже изъята документация, которая полностью подтверждает материалы досудебного следствия».

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 мая, сотрудники службы безопасности Украины ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве. После этого сайт агентства не обновлялся, на связь сотрудники не выходили.

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Кроме того, был задержан журналист РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, а в квартире журналистки Людмилы Лысенко были проведены обыски.

Как заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сейчас идёт активная фаза «обезвреживания антиукраинской деятельности очередной российской медиаструктуры», под которой подразумевается РИА «Новости Украина». По его словам, у следствия есть доказательства «выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структуры», а также участия граждан Украины, имеющих одновременно и российское гражданство, «в этой дезинформационной войне». Луценко отметил, что действия сотрудников агентства подпадают под статью о государственной измене.

По мнению главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, произошедшее является местью Киева за Крымский мост.

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