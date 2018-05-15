Запад предложил Сербии свой план урегулирования вопроса Косово

Белград, , 15:52 — REGNUM США и ряд стран Западной Европы представили президенту Сербии Александру Вучичу новый план по урегулированию косовского вопроса, передаёт 15 мая белградское издание Blic.

Как сообщил источник издания, «знакомый с деталями предложения», новый план является наиболее благоприятным для Сербии из всех предлагавшихся ранее, но по-прежнему является неприемлемым для официального Белграда.

По информации издания, инициатива Запада предполагает, что в Косово будет сформировано сообщество муниципалитетов с большинством сербского населения, однако статус его окончательно не определён. Также оговаривается, что сербская сторона не будет претендовать ни на один из муниципалитетов, уже входящих в нынешние границы односторонне отделившегося края.

Источник сообщил, что Александр Вучич не оказался доволен инициативой, и отметил, что в предложении Запада не была учтена неоднократно заявленная позиция руководства Сербии о неприемлемости варианта, при котором «Приштина получит всё, а Белград — ничего».

Сообщается, что предложение было представлено Александру Вучичу ещё до его визита в Москву 8−9 мая, и очевидно, что оно было предметом обсуждения на его встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Добавим, что ранее в сербских СМИ также появилась информация о том, что западные страны предлагают Белграду изменить формат переговорной площадки по Косово (в настоящее время переговоры проходят при посредничестве Брюсселя) и включить в неё большее число посредников, в том числе США, Германию, Францию, Великобританию и Италию.

На фоне этих сообщений председатель комиссии по Косово и Метохии в парламенте Сербии Милован Дрецун на днях заявил, что для Белграда является неприемлемым вариант формирования Сообщества сербских муниципалитетов Косово в обмен на согласие Сербии на членство Косово в ООН.

Напомним, соглашение о создании в Косово сообщества муниципалитетов с сербским большинством населения было заключено между Белградом и Приштиной при посредничестве Евросоюза ещё в августе 2015 года. Соглашение предусматривало, что сообщество будет обладать широкими полномочиями, в том числе иметь своего президента, парламент, герб, флаг, самостоятельно принимать решения по вопросам экономического развития и финансироваться из Сербии без налогов и таможенных пошлин.

Под давлением албанских радикалов, устроивших акции протеста и беспорядки в Приштине, а также после серии инцидентов в парламенте власти Косово отказались ратифицировать соглашение, а в настоящее время заявляют о намерении пересмотреть его условия, низведя статус предполагаемой автономии до своего рода неправительственной организации.

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