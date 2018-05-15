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Трамп: Торговые переговоры с Китаем продолжаются

Политика

Пекин многие годы делал деньги на США

Трамп: Торговые переговоры с Китаем продолжаются
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 15 мая 2018, 15:51 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил 15 мая о продолжении торговых переговоров с Китаем, который многие годы «зарабатывал миллиарды долларов» на США. С таким заявлением глава Белого дома выступил на своей странице в Twitter.

«Торговые переговоры с Китаем продолжаются», — отметил он.

«Они зарабатывали сотни миллиардов долларов в год на США на протяжении многих лет», — подчеркнул Трамп.

Напомним, еще во время своей предвыборной кампании Трамп говорил о том, что Китай ведет враждебную экономическую политику в отношении США. В частности, в мае 2016 года он заявил, что Вашингтон больше не может позволить «Китаю насиловать» США.

Весной 2018 года глава Белого дома ввел ряд пошлин на товары из КНР, в том числе станки, оборудование, запчасти для авиастроения, автомобили.

В свою очередь, Пекин ввел 25%-ные пошлины на ряд американских товаров на сумму три миллиарда долларов.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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