СМИ: Ракетное нападение на Израиль оказалось ложным

Тель-Авив, , 15:53 — REGNUM Израильские военные заявили, что предупреждение о ракетном нападении, прозвучавшее в регионе Эшколь, было ложной тревогой. Об этом сообщает 15 мая Times of Israel со ссылкой на заявление военного ведомства еврейского государства.

Отмечается, что сирены, предупреждающие о ракетном нападении со стороны сектора Газа, «были ложной тревогой». По предварительным данным, запуск системы предупреждения о ракетном нападении в южном регионе Израиля был связан с повышенной чувствительностью датчиков.

Напомним, 14 мая израильские силовики заявили, что около 40 тыс. палестинцев, подстрекаемых членами движения ХАМАС, участвовали в «беспрецедентных» акциях протеста вблизи от границы Израиля. По данным военных, было зарегистрировано несколько выстрелов в сторону израильских силовиков, а также несколько попыток прорвать пограничное ограждение.

Следует отметить, что массовые манифестации палестинцев, переросшие в столкновения с израильскими военными, начались 14 мая в день открытия посольства США в Иерусалиме. В результате применения огнестрельного оружия израильской стороной были убиты не менее 59 палестинцев, ещё около 3 тыс. человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы Израиля во время рейдов на оккупированной территории Западного берега реки Иордан арестовали 19 палестинцев. Причиной задержания стало подозрение в участии их в террористической деятельности, направленной против еврейского государства.

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