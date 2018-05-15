Миронов объяснил поддержку «СР» кандидатуры Кудрина на пост главы СП

Москва, , 15:40 — REGNUM Большинство депутатов фракции «Справедливая Россия» поддержат кандидатуру Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая, об этом заявил журналистам лидер партии Сергей Миронов.

«Мой прогноз — большинство фракции поддержат эту кандидатуру, если она будет внесена. Уверен, что профессионализма у Алексея Кудрина хватит, чтобы действительно бороться с коррупцией… Как пошутил кто-то из моих коллег, Кудрин лично многих знает, кто может быть замешан в этом (коррупции) и ему будет легко изыскать возможности наказывать таких людей и передавать дела в прокуратуру», — сказал Миронов.

При этом Миронов отметил, что депутаты будут предлагать на рассмотрение президенту РФ кандидатуру главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-глава Минфина Алексей Кудрин дал согласие «Единой России» на выдвижение на пост главы Счетной палаты.

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