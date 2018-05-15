Число жертв столкновений в секторе Газа возросло до 60

Рамалла , , 15:37 — REGNUM Число погибших в результате столкновений между протестующими и армией Израиля в секторе Газа 14 мая достигло 60 человек, пишет газета Noticiero Digital со ссылкой на данные министерства здравоохранения Палестины.

Один из раненых скончался сегодня в больнице. Среди погибших есть также восьмимесячная девочка и несколько подростков. Всего в ходе протестов пострадал 2771 человек.

У половины из них врачи обнаружили огнестрельные ранения. Среди раненых 225 несовершеннолетних.

Протесты против открытия посольства США в Иерусалиме стали самыми кровопролитными с 2014 года, когда в течение двух месяцев погибли более 2 тысяч палестинцев.

Сегодня на границе с Израилем продолжаются беспорядки, в которых участвуют сотни палестинцев. Ряд стран, в том числе Турция и ЮАР, отозвали своих послов из Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, США заблокировали призыв в Совете безопасности ООН к независимому расследованию гибели людей 14 мая.

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