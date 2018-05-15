Сотрудников РИА «Новости Украина» заподозрили в госизмене

Киев, , 15:32 — REGNUM Сотрудников агентства «РИА Новости Украина» подозреваются в государственной измене. Об этом заявил генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

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Он отметил, что идёт активная фаза «обезвреживания антиукраинской деятельности очередной российской медиа-структуры». При этом генеральный прокурор заявил, что уже даже есть доказательства преступной деятельности сотрудников агентства.

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«Следствие имеет доказательства выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структуры, участия граждан Украины (которые одновременно получили гражданство РФ), в этой дезинформационной войне. Действия данных лиц подпадают под признаки статьи 111 УК — государственная измена», — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 мая, в Киеве на выходе из своего дома был задержан журналист РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский.. Позднее сотрудники СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве. Кроме того, обыски прошли и в квартире журналистки Людмилы Лысенко. Корреспондента агентства вызовут в СБУ на допрос 18 мая.

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Москва намерена принять самые решительные меры в связи с возмутительными действиями силовых структур Украины в отношении РИА «Новости Украина».

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