РФ и Белоруссия подпишут соглашение о временном признании виз в конце мая

Минск, , 15:31 — REGNUM Россия и Белоруссия намерены согласовать межправительственное соглашение о взаимном признании виз до конца 2018 года, а подписан документ может быть в 2019 году. Об этом заявил журналистам начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

По его словам, соответствующее поручение завершить консультации в текущем году дал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Бегун пояснил, что компетентные органы уже завершили процедуру согласования проекта «спортивного соглашения».

Действие этого соглашения, регламентирующего аспекты безвизового въезда, пребывания и транзитного проезда иностранных граждан, будет распространяться уже на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Также он будет действовать на Евроиграх 2019 года.

Транзитом смогут свободно проследовать болельщики, имеющие специальную карту. Те, кто имеют российскую визу, смогут въехать в Россию через международные пункты пропуска.

Соглашение будет подписано до конца мая 2018 года, его временное применение начнется с 1 июня 2018 года. На период проведения ЧМ-2018 также будет работать специальная совместная рабочая группа, которая определит механизм взаимодействия.

Ранее в конце 2017 года в Минске заявили, что проект соглашения о взаимном признании виз находится в высокой степени готовности. Не решены были два вопроса, касающиеся безвизового пребывания и реадмиссии.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мундиаля примут 11 городов России.