Член общественной палаты Екатеринбурга лишён полномочий из-за судимости

Екатеринбург, , 15:41 — REGNUM В Екатеринбурге общественная палата города рассмотрела вопрос о лишении полномочий своего коллеги, Алексея Беззуба, который ранее был осуждён за халатность. Большинство представителей палаты проголосовали за лишение полномочий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным местных изданий, в ходе обсуждения вопроса развернулась оживлённая дискуссия, а сам Алексей Беззуб выступил перед коллегами и предложил общественникам дождаться представления прокуратуры о лишении его полномочий и проголосовать за него, чтобы не делать «грязную работу», сообщает издание Znak.com. Также прозвучали предложения подойти к данному вопросу не с формальной точки зрения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вступило в силу решение суда о признании Алексея Беззуба виновным в халатности. Он был приговорён к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и по уставу не может являться членом общественной палаты Екатеринбурга.

Напомним, что уголовное дело в отношении Алексея Беззуба было возбуждено после инцидента на детской площадке, в результате которого в августе 2016 года пострадал четырёхлетний ребёнок. На него упали незакреплённые хоккейные ворота и мальчик получил тяжёлые травмы, был госпитализирован и прооперирован.

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По факту травмирования ребёнка было возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что будучи главой МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района» (квартальный) Алексей Беззуб ранее проинспектировал данную спортивную площадку и не зафиксировал нарушений. Вскоре ему были предъявлены обвинения, и он был отстранён от должности.

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А в 2017 году он был выбран в общественную палату Екатеринбурга по квоте председателя городской думы.

В январе 2018 года Орджоникидзевский районный суд признал общественника виновным в халатности.

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Алексей Беззуб обжаловал решение суда в апелляционном порядке, однако 17 апреля Свердловский областной суд не удовлетворил жалобу и решение суда вступило в законную силу.

Отметим, что сам Алексей Беззуб своей вины не признаёт и намерен обращаться в вышестоящие суды.

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