Брянскую предпринимательницу оштрафовали за взятку вице-мэру

Брянск, , 15:29 — REGNUM Предпринимательница из Брянска, которая пыталась с помощью взятки заместителю мэра решить свои проблемы, заплатит штраф в 500 тыс. рублей. Такое решение принял суд, рассмотревший дело, сообщила 15 мая пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области. Женщина признана виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки».

Предпринимательница занимается рекламой. В суде было доказано, что в сентябре и декабре 2017 года она передала 60 тыс. рублей заместителю мэра Брянска Александру Зубову. За эти деньги бизнесвумен надеялась избежать демонтажа рекламных конструкций, установленных незаконно.

«В результате все участники преступной сделки стали фигурантами уголовного дела. Преступление выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Брянской области.

Напомним, что ранее суд вынес приговор в отношении подруги бизнес-леди, которая выступала в качестве посредника. Тогда было доказано, что она дважды передавала деньги чиновнику. Наказанием для нее стал штраф в 400 тыс. рублей.

Дело в отношении самого Александра Зубова сейчас передано в суд. Он был задержан в январе 2018 года.

ИА REGNUM отмечает, что, комментируя дело своего подчиненного, глава брянской администрации Александр Макаров заявил, что «маховик антикоррупционной чистки запущен». Однако он также напомнил, что Александр Зубов занимался одним из важных направлений работы, серьезность которой привела к «конфронтации со стороны отдельных представителей бизнеса, которые отказываются работать в правовом поле».

После этого в мэрии произошло еще одно задержание. На этот раз под следствие попал заместитель главы администрации города Виктор Филипков, который курировал вопросы ЖКХ. По данным СМИ, он подозревается в экономических преступлениях.