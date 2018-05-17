Протесты в Казахстане: кому выгодно?

Астана, , 03:17 — REGNUM 10 мая в семи городах Казахстана прошли акции протеста, посвящены защите политических заключенных. Произошедшее комментирует в своей статье обозреватель ИА REGNUM Марат Шибутов.

В Алма-Ате и Астане собравшихся на несанкционированную акцию довольно быстро разогнали полицейские, в остальных городах не было противодействия властей, протестующие же разошлись сами. При этом в Алма-Ате в протестах участвовало 150−200 человек (протестовали жестко, задержанию сопротивлялись, в итоге 80 человек задержали), в Астане — около 50 (задержали почти всех), и в других точках 10−25 участников, всего 300−350 по стране. Необходимо отметить, что в силу малочисленности акции не окажут значительного влияния на политическую стабильность в стране, но их весьма вероятное повторение станет источником напряжения для власти.

Непосредственный же источник самого протеста — ныне живущий во Франции казахстанский банкир Мухтар Аблязов, на протяжении нескольких месяцев агитировавший через соцсети за уже запрещенную в Казахстане организацию «Демократический выбор Казахстана». Выбор дня тоже неслучаен, акции прошли как раз во время посещения Астаны депутатами Европарламента, контролирующими исполнение соглашения о расширенном партнерстве с ЕС. Подобные акции призваны были продемонстрировать неспособность Казахстана выполнять обязательства, что должно повлечь за собой и отказ на выдачу самого Аблязова, в случае, если такой запрос во Францию будет направлен, ведь одно из положений соглашения о сотрудничестве гласит, что стороны соглашаются сотрудничать в целях продвижения и эффективной защиты прав человека и обеспечения верховенства закона, в том числе с использованием соответствующих международных инструментов в области прав человека.

К акциям, организованным Аблязовым, власти были готовы — в смысле действий правоохранительных органов и попыток информационного блокирования. Однако наряду со способностью справиться с акцией существует и неспособность ее предотвратить, что объясняется целым комплексом причин.

О перспективах протестной активности и о том, может ли власть сама устроить себе проблемы, читайте в статье: Протесты 10 мая в Казахстане: что случилось и чего ждать?

Также читайте другие статьи Марата Шибутова о политике Казахстана.