Дмитрию Гордону напомнили о вердикте Нюрнбергского трибунала

Москва, , 15:27 — REGNUM Слова украинского журналиста Дмитрия Гордона — это попытка обеспечить забывание истории Великой Отечественной войны, считает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он заявил 15 мая в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя скандальное заявление Гордона о том, что на оккупированной фашистами территории СССР «всё было бы отлично, если бы не было партизанской войны».

«Это попытка обеспечить забывание, — констатировал Орлов. — Это происходит и в Европе. Я хочу напомнить, что был античеловеческий план «Ост», предусматривающий уничтожение людей. Были совершенно жуткие и нечеловеческие страдания русского и украинского народов. Все эти планы осуществлялись не только зондеркомандами и частями вермахта, но и так называемыми национальными соединениями, которые помогали СС и вермахту. Они создавались в том числе и на территории Украины. Нельзя об этом забывать. Нюрнбергский трибунал чётко назвал тех, кто ответственен за войну и кто преступник. Никакой коммунистический режим или сталинский режим преступником в той войне не был. В СССР был жёсткий режим, а Иосиф Сталин — кровавый тиран. Прямо скажем. Но из этого вовсе не следует, что фашизм и коммунизм, либо СССР и гитлеровская Германия в равном положении. СССР — основатель Лиги наций и той системы международной безопасности, которая существует до сих пор».

Напомним, что в эфире телеканала «112 Украина» украинский журналист Дмитрий Гордон заявил:

«Сталин и Гитлер — близнецы-братья. Они оба хотели владеть миром. У них были одинаковые цели и методы».

Кроме того, Гордон сказал, что «если бы советская власть отошла за Уральский хребет, ей бы ничего не грозило» и что при Гитлере Украина стала бы «аграрной немецкой республикой, протекторатом».

Также он заявил, что «сдал бы Ленинград немцам».

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