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Крым и Севастополь стали ближе: Владимир Путин проехал по Крымскому мосту

Политика

Президент прибыл в Керчь на грузовом автомобиле

Крым и Севастополь стали ближе: Владимир Путин проехал по Крымскому мосту
Иллюстрация: Most.life
Крымский мост

Керчь, Крым, 15 мая 2018, 15:16 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин прибыл в Керчь по Крымскому мосту. 15 мая Владимир Путин проехал по новому мосту за рулем грузового автомобиля вместе со строителями моста. Всего в колонну грузовиков, открывших движение, вошло около трех десятков машин.

В Керчи президента уже ждали — участники строительства, для которых здесь организовали концерт. Глава государства выступил на митинге. Он поблагодарил всех причастных к реализации этого проекта.

«Искренне поздравляю вас с этим праздничным, историческим днем! В разные исторические эпохи люди мечтали построить этот мост. И, наконец, благодаря вашему таланту это чудо свершилось. Хочу поблагодарить организаторов этого проекта, которые поставили общегосударственные интересы выше личных и групповых. Свыше 10 тыс. человек работают на этой стройке, в пик — более 15 тысяч человек. По сути, на этот объект работала вся страна. Это замечательный результат, который делает Крым и Севастополь еще сильнее, а всех нас — еще ближе друг к другу. Мы и дальше будем работать над такими проектами по всей стране. Будем делать жизнь наших людей лучше, достойнее. И мы в этом обязательно в этом преуспеем, потому что у нас есть такие талантливые, такие замечательные люди, как вы», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, протяженность автомобильной части моста через Керченский пролив, который соединяет Крым и Краснодарский край, составляет 19 километров. Строительство уникального инженерного объекта началось в феврале 2016 года, стоимость контракта составила 222,5 млрд рублей, а с учётом затрат заказчика — почти 228 млрд рублей. Сдали автопереход на полгода раньше срока — на его возведение потребовалось чуть более 800 дней.

Крымский мост сегодня является самым дорогим подобным сооружением в Европе и входит в число пяти самых дорогих мостов мира.

Уже 16 мая мост будет открыт для легковых автомобилей и пассажирских автобусов. Жители Крыма в социальных сетях уже выразили намерение воспользоваться им в ближайшее время. С учетом скорости 90 километров дорога от Тамани до Керчи займет 15 минут.

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Строительство Керченского моста
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