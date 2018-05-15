ФАТХ приветствует решение Турции и ЮАР отозвать послов из Израиля

Рамалла , , 15:24 — REGNUM Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) приветствовало решение Турции и ЮАР отозвать послов из Израиля, сообщает 15 мая Anadolu.

Причиной подобного решения стало массовое убийство палестинцев 14 мая во время акций протеста на границе с Израилем.

В данном инциденте было убито 59 человек, однако общее число жертв протестов, которые продолжаются с конца марта, намного выше.

Манифестации приурочены к 70-летней годовщине основания Государства Израиль, данное событие считается для палестинцев трагедией.

Кроме того, ситуация отягощается решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей еврейского государства. Данный город считается спорным, поэтому идея главы Белого дома была воспринята негативно.

Тем не менее перенос посольства состоялся 14 мая, на нем присутствовала высокопоставленная делегация из США, в числе которой находилась дочь Трампа Иванка Трамп.

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