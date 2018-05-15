Когда в Польше чихает Ярослав Качиньский…

Станислав Стремидловский, , 14:51 — REGNUM

Во вторник, 8 мая, в Эльблонге прошел митинг, посвященный окончанию Второй мировой войны, сообщает Dziennik Elblaski (Эльблонг). В нем приняли участие городские власти, парламентарии и представители ветеранских организаций. Вице-президент Эльблонга Яцек Борушка напомнил, что Вторая мировая была самым кровавым вооруженным конфликтом в истории человечества. По его словам, тогда «погибли десятки миллионов людей. В Польше война ознаменовалась германской и советской оккупацией, уничтожением польского общества, истреблением поляков и евреев в немецких концентрационных лагерях, массовым убийством в Катыни польских офицеров и огромными, невозможными для полной оценки материальными потерями. Травма этой войны стала основой для создания порядка в Европе, чтобы подобного конфликта больше никогда не повторилось. Этот послевоенный порядок еще недавно казался нам само собой очевидным, однако нужно уразуметь, что мир на нашем континенте является актуальной потребностью. Вот почему, стоя на этом кладбище, где лежат останки польских солдат, советских и союзных, я еще больше апеллирую к этому драгоценному миру». Вице-президент также подчеркнул, что «нам и следующим поколениям нужно помнить о трагедии Второй мировой войны», и отдал «дань уважения всем солдатам, которые боролись за мир в Европе».

В Гданьском университете прошли бурные дебаты о фашизме в общественной жизни Польши, передает Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). Об этом говорил доктор Петр Ковзан в контексте «возмутительного марша сторонников Национально-радикального лагеря (ONR) в центре Гданьска», роста числа нападений на почве ксенофобии. Ученый рассказывал о взаимоотношениях фашизма с национализмом, его страсти к тотальному контролю, а также о поиске врага «снаружи и внутри». Он напомнил о роли университетов в развитии фашизма. Ведь университеты воспитывали фашистскую элиту, а в Варшавском университете было «гетто за партами» (место для национальных меньшинств, специально выделенное в учебном классе или учебной аудитории) и наблюдались многочисленные акты насилия. Тоталитарная идеология, по словам Ковзана, оказалась очень эффективной в воспитании детей и подростков. Профессор Джоанна Рутковяк говорила о том, что фашистский метод вербовки молодежи очень важен с точки зрения педагогики. Некоторые вещи кажутся молодым невинными. Может показаться несущественным то, что молодой человек в Варшаве или Катовицах приклеивает значок SS к своей блузке. «Когда я вижу что-то подобное, моя кожа горит, поскольку это было одним из самых жестоких формирований, — сказала профессор. — Мы чувствительны к таким вопросам, возможно, эта чувствительность будет полезна и молодым людям». В свою очередь профессор Мария Мендель акцентировала внимание на том, что «нацизм лежит не так уж далеко от фашизма, как может показаться». Себастьян Словиньский из Студенческого антифашистского комитета Варшавского университета напомнил, что используемые сегодня рядом движений символы принадлежали довоенным националистическим организациям. Он напомнил об «антиеврейских эксцессах», которые часто случались в 1920—1930-е годы в университетах — о «дорогах здоровья» (аналог шпицрутенов) для студентов еврейского происхождения, избиениях и выкидывании с лекций, иногда с согласия преподавателей. По словам Соловиньского, зачинщиков было не так много, около 200 человек, «безразличие — самая большая проблема».

«Я чувствую себя ребенком Польской Народной Республики, это была моя родина и народ», — заявила в интервью Głos Wielkopolski (Познань) Моника Ярузельская, дочь генерала Войцеха Ярузельского. Она рассказала, что, возможно, пойдет в политику, но решение еще не приняла. Пока для Моники ключевым остается защита военнослужащих ПНР, в том числе умерших, которых ныне в Польше периодически хотят лишить воинских званий и уже им понижают пенсии. Люди, затронутые этими решениями, отмечает дочь генерала, часто просто работали в милиции или в больницах министерства внутренних дел. Снижение их пенсий — это одно, но сама тема намного больше. Это связано с мышлением, которое сейчас достигло своего апогея, но появилось еще с 1989 года. Когда глава правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский начал только разговор о гражданах худшего сорта, то это относилось к оппозиции. Но мы можем сказать, отмечает Моника, что с 1989 года люди, связанные с Народной армией, милицией или просто работавшие в Польской Народной Республике, но не имеющие отношения к оппозиции, считались людьми худшего сорта. Хотя они трудились учителями, восстанавливали Варшаву из руин или в качестве милиционеров следили за движением по дорогам.

Не всем в Подкарпатье пришелся по душе спорный конкурс в школах, посвященный роли покойного президента Польши Леха Качиньского в свержении коммунистической системы, констатируют Super Nowości (Жешув). «Деятельность Леха Качиньского в антикоммунистической оппозиции» и «Профсоюз «Солидарность», Лех Качиньский, святой папа Иоанн Павел II — общая роль в восстановлении Польши после 1989 года» — таковы две из пяти тем конкурса для учеников Подкарпатья. Депутаты «Права и Справедливости» организовали его по случаю 100-летия независимости страны. Блогеры пишут о преувеличенной роли покойного президента, а некоторые говорят даже о «промывании мозгов» детей. При этом остальные три темы таковы: «Президент Лех Качиньский как лидер стран Центральной и Восточной Европы»; «Историческая политика президента Леха Качиньского»; «Жизненная позиция президента Леха Качиньского. Стоит ли быть верным до конца?» Авторы переусердствовали? Да, считает депутат городского совета Жешува Анджей Дец. Они определенно перепутали порядок вещей, потому что конкурс посвящен восстановлению независимой Польши, а это произошло сто лет назад, а не после 1989 года. «Солидарность», Иоанн Павел II и подполье имеют огромные заслуги, но не Лех Качиньский. Здесь должны стоять имена Адама Михника, Яцека Куроня и других оппозиционеров, подчеркивает депутат. Причем главными в реконструкции новой Польши после 1989 года были политики, а не Иоанн Павел II. Что касается Леха Качиньского, он входит в группу политиков того периода, но не является ведущим, добавляет Дец.

30-летний депутат сейма Польши Адам Андрушкевич создает новую политическую партию, которая будет называться «Союз для Польши», информирует Kurier Poranny (Белосток). Вместе с ним над этим работает депутат Ярослав Порвих. Оба политика пришли в парламент по списку движения «Кукиз'15» (Kukiz'15). «Союз для Польши» планирует в первую очередь продвигать вперед молодежь и намерен поставить вопрос о введении квот для молодежи в органах власти. «Государственные и местные органы управления будут обязаны принимать, возможно, на руководящие должности тоже, людей в возрасте до 30 лет, — подчеркнул Андрушкевич. — Мы хотим сломать сложившуюся систему, которая полностью блокирует ротацию элит в польском государстве». В списке главных врагов у предполагаемой партии — оппозиционная «Гражданская платформа» (РО) и ее бывший лидер, ныне председатель Европейского совета Дональд Туск. Как говорит депутат, он «хотел бы мобилизовать общество, чтобы заблокировать возвращение «Гражданской платформы» к власти» и «доставить Туска в Государственный трибунал». На данный момент оба молодых политика намерены сосредоточиться на создании структур «Союза для Польши» в Подляшье и выставить кандидатов в воеводский и городские советы на выборах в местное самоуправление, блокируясь с PiS.

Силезская региональная партия (ŚPR) наконец-то получила регистрацию, рассказывает Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Это заняло у нее 181 день. Лидеры ŚPR направили заявку в районный суд в Варшаве в начале октября прошлого года и спокойно ждали ее удовлетворения еще до Рождества. Но суд поставил под сомнение некоторые подписи в поддержку регистрации партии, предоставленные инициативной группой. Как говорит Хенрик Мерчик, который, скорее всего, станет председателем новой партии, «по неофициальным каналам мы узнали, что были отвергнуты не только подписи с неразборчивыми номерами социального страхования, но если кто написал адрес Руда-Сл. вместо Руда-Слёнска или Семяновице вместо Семяновице-Слёнске». В январе активистам ŚPR было предложено предоставить дополнительные подписи. Суд рассматривал их еще 2,5 месяца. Процесс, который занял шесть месяцев, является, скорее всего, рекордным в политической истории современной Польши. Для сравнения: регистрация «Современной» в 2015 году потребовала месяц и четыре дня. По словам Мерчика, вскоре они проведут съезд, на котором выберут руководство партии. Главной целью в этом году для ŚPR станут выборы в местные органы власти.

В Ленчице протестовали фермеры из Союза овощей и картофеля, пишет Dziennik Łódzki (Лодзь). Производители недовольны низкими закупочными ценами на сельскохозяйственном рынке. В акции приняли участие около 150 тракторов и машин, заблокировавших трассу. «Мы хотели бы обратить внимание на то, что не можем продавать наши высококачественные продукты, в то время как в польские супермаркеты поступают овощи и фрукты из стран Европейского союза, которые вместо того, чтобы выкинуть, отправляют на польский рынок, — говорит один из протестующих Радослав Кобус. — Все время мы слышим обещания, что продукция, произведенная в Польше, будет специально отмечена, но в супермаркетах упаковка одинаковая и ничем не отличается». Комментируя перекрытие дорог, он добавляет: «Мы заранее извиняемся перед автомобилистами за неудобства. Мы, фермеры, не виноваты в этом. Правительство обмануло нас. Мы предупредили, что будут последствия, если наши требования не услышат».

Председатель Союза украинцев в Польше (ZUwP) Петр Тыма и мэр Перемышля Роберт Хома обменялись колкими ударами, сообщают Nowiny (Жешув). ZUwP подал заявку на привлечение финансирования из бюджета Перемышля на программу «100 лет независимости и прав человека» — от Вильсона, Дачиньского до кинофестиваля Watch Docs». Это вызвало протесты. Как заявил во время брифинга Хома, он «хотел бы получить от организаторов список гостей, приглашенных на это мероприятие, а также попросить их ознакомить с темой запланированных семинаров. Я не могу себе представить, что в ходе мероприятия Союз будет пропагандировать контент, который противоречит тематике программы, поскольку это затруднит наше сотрудничество в будущем». Озабоченность мэра Перемышля складывается из «предыдущего опыта», а также вызвана появлением плакатов, приглашающих на показ документального фильма «Миф» о Василии Слипаке, погибшем в Донбассе. По словам Хомы, «вы можете назвать это преувеличенным, но многие люди указывают на цвет плаката и баннеров, рекламирующих фильм, — к сожалению, они имеют красно-черные цвета, которые в Польше и в нашем городе ассоциируются с бандеризмом». В ответ Тыма обвинил мэра в том, что он «опустился до уровня футбольных фанатов, которые напали на крестный ход украинцев в июне 2016 года».

Когда Ярослав Качиньский чихает, насморк охватывает всю страну, и не только насморк, отмечает Express Bydgoski (Быдгощ). Больное колено председателя правящей партии стало предметом национальных дебатов. Вы можете смеяться, но болезнь самого могущественного человека в государстве может вызвать эффекты, от которых совсем не смешно. У Качиньского больное колено. Больное колено рядового депутата, не исполняющего каких-либо государственных функций, не должно быть более важным, чем колени других. Но государственные дела могут зависеть от колена лидера PiS. Ведь болезнь мешает ему принимать решения. Он хотел бы лечь спать, принимать таблетки и чтобы весь мир забыл о нем. А если все еще не отменена перспектива операции, трудно думать о чем-то другом. Но с Качиньским все иначе. Это от него зависит, будет ли принят закон о полном запрещении абортов, сможет ли бывший премьер Беата Шидло показать накрашенные ноготки, как во время спора Польши с Израилем, а также с Европейским союзом, понизят ли себе министры и депутаты зарплаты и насколько. Колено не дает о себе забыть, а решения принимать надо. Или нет. Сможет ли кто в вождистской партии принять решение, которое будет стоить ему головы, когда колено председателя восстановится? На самом деле, мы не знаем, что было приостановлено и что не состоялось из-за недомогания одного человека, от которого все зависит. О здоровье лидера «Права и Справедливости» заботятся многие, но по-своему. Лех Валенса, например, в беседе с Wirtualna Polska пожелал ему здоровья: «Ему нужно выздороветь, я держу пальцы за это, он должен быть полон сил, чтобы смог предстать перед судом за то, что обратил меня в «Болека». Качиньскому через месяц исполняется 69 лет. И не нужно быть прорицателем, чтобы предсказать, что со временем его ждут серьезные заболевания, тем более что он не ведет спортивный образ жизни. Сегодня это колено, а как насчет более длительного периода недомогания? Председатель PiS не имеет официальных полномочий в системе принятия решений в государстве. Он просто руководит партией. Пока он здоров, в «Праве и Справедливости» все знают, что и когда надо делать. И поскольку PiS имеет большинство в сейме, исполнительной власти и все большей захватывает судебную власть, решения Качиньского трансформируются в государственные решения. Недомогание любого лидера, сконцентрировавшего в своих руках очень много полномочий, поднимает вопросы о будущем власти. Кто будет принимать решения в случае более серьезной болезни председателя правящей партии? Будет ли у этого человека такой авторитет, что другие станут его слушать? Смогут ли конкуренты перехватить власть? Потенциальным преемникам также придется спрашивать себя о выборе момента. Слишком рано означает потерю всего, слишком поздно — отставание от соперников. И все начинается с колена…