В Литве президента обвинили в отвлечении внимания от собственного скандала

Вильнюс, , 13:55 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью радиостанции Žinių radijas сегодня, 15 мая, попыталась отвлечь внимание общественности от собственных связей с олигархами и коррупционного скандала вокруг MG Baltic, рассуждая, что в парламенте этого созыва много депутатов, у которых есть свой бизнес, поэтому они должны подумать, стоит ли им оставаться в сейме. Об этом заявил глава правящей фракции партии Союз крестьян и зелёных Литвы Рамунас Карбаускис, которому такие речи показались «странными», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Карбаускис раскритиковал утверждения президента.

«Я понимаю, президент включается в такую игру, когда предпринимаются попытки какими-то сомнениями и обвинениями отвлечь внимание от скандала с политической коррупцией. В котором она участвует напрямую. И те обнародованные письма, которые она писала Масюлису, говорят о том, что она в нем участвовала», — сказал он.

«А если говорить о тех странных речах, мол, у Agrokoncernas (группа компаний, которой Карбаускис руководил до своего избрания в парламент — прим. ИА REGNUM ) могут быть какие-то интересы, я могу сказать одно — в концерне работают несколько сотен доярок, механизаторов. Постарайтесь представить, как несколько сотен сельских жителей пытаются захватить Литву. Это немного смешно звучит», — сказал он.

Он утверждал, что критика президента — явная попытка отвлечь внимание от коррупционного скандала.

«Я понимаю, что люди, которые говорят, не совсем понимают, что такое Agrokoncernas. Это точно не MG Baltic, где много юристов, которые даже с помощью своих профессиональных умений могут пытаться что-то захватить. Но сейчас идет процесс — как перевести тему, на которую все говорят», — констатировал Карбаускис.

Отвечая на еще одну критику президента, касающуюся утверждения председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Витутаса Бакаса, что СМИ, связанные с бизнесом, могут потерять лицензию, Карбаускис уверял, что это мнение Бакаса, а не фракции.

«Мы не согласовываем с фракций, мы никогда не рассматривали вопрос лишения каких-то СМИ лицензии. Это его личное мнение», — сказал политик.

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис, комментируя возможность расследовать бизнес членов Сейма, утверждал, что голосование по вопросу создания так называемой «Агрокомиссии» лучше всего покажет, кто из членов сейма зависит от бизнеса.

«Сам Карбаускис, который является владельцем одной из крупнейших бизнес-групп Литвы. Хотя формально он передал управление своему адвокату, все мы понимаем, что он встречается с акционерами, обсуждает дела. Точно так же мы сегодня проголосуем по вопросу так называемой «Агрокомиссии», случаев захвата земли, которые были представлены. Я считаю, что это очень простой способ проверить, независимы ли парламентские «аграрии». И все-таки их кто-то держит на привязи. Мне кажется, что это лучшая лакмусовая бумажка, чтобы проверить, голосует ли член сейма так, как нужно. Или как ему велит Agrokoncernas или еще какая-нибудь бизнес-компания», — сказал Ландсбергис.

Он также добавил, что члены сейма свободные и независимые, если они проголосуют за создание комиссии.

«Если они закроют этот вопрос в сейме, я считаю, это будет доказательством того, что эта политическая группа связана с бизнесом», — сказал консерватор.

Премьер Саулюс Сквернялис, в свою очередь, утверждает, что политики должны сами решить, что для них важнее — политика или бизнес. «Я считаю, что если бизнес мешает участию в политике, то, несомненно, нужно выбирать между бизнесом и политикой. Но я не делаю здесь никаких оговорок. Почему указывается сельскохозяйственный сектор?» — спросил премьер, говоря о критике президента в адрес Карбаускиса.

«А почему не те, кто является владельцами крупных школ, сети детских садов? (намёк на супругу лидера консерваторов Аустею Ландсберегене, которая владеет крупной сетью коммерческих детских садов, которые стали особенно востребованы после того, как в Вильнюсе из госказны родителям стали компенсировать часть расходов на коммерческие детские сады — Вильнюсом руководят ближайшие соратники консерваторов либералы — прим. ИА REGNUM ). В отношении них должны выдвигаться точно такие же требования. Это тоже бизнес, и очень прибыльный», — сказал премьер. Он утверждал, что не видит во фракции правящих никаких признаков, которые указывали бы на привязанность политиков к бизнесу.

«Это касается всех предпринимателей, предприниматели есть и на одной, и на другой стороне Сейма. Если возникает конфликт интересов, нужно сделать так, чтобы его не было. Это предусматривают законы. А главное — участие в политике и бизнесе невозможно. Если удается отделить — все в порядке», — сказал премьер. Он утверждал, что сейчас не видит никаких признаков такой деятельности. «Я не вижу никаких индикаций, что какой-то сельскохозяйственный субъект оказывает влияние в Сейме или в правительстве. Я не вижу этого», — сказал Сквернялис.

В сейме нет политиков, отказавшихся от бизнеса или должности, сказала в свою очередь агентству BNS председатель парламентской Комиссии по этике и процедурам, представительница Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей Рита Тамашунене.

«Мы не думаем, что такие есть, потому что все предприниматели, став членами Сейма, были предупреждены, что они не могут работать в учреждении, принимающем решения, пока не передадут полномочия руководителя предприятия другим лицам — членам семьи или другим уполномоченным лицам», — сказала Тамашунене. «Я почти уверена, что это сделали все члены Сейма», — добавила она.

Глава комиссии подчеркнула, что парламентарии знают, что они могут получать дополнительные доходы только за счет творческой деятельности. По ее словам, представители главной комиссии по служебной этике в начале этого срока полномочий приходили в сейм и предупреждали политиков о декларации интересов.

«Фактически мы не можем проверить, работают ли они по выходным или по приходе домой, как фермеры, как предприниматели. Члены Сейма знают, что помимо работы парламентария возможна только творческая деятельность, и все они декларировали, что отказались от своего бизнеса, от своего хозяйства и так далее», — сказал Тамашунене.

Напомним, в Литве с начала мая 2018 года разразился коррупционно-политический скандал, в котором фигурируют не только действующие и бывшие лидеры политических партий, премьеры и руководители парламента, крупные предприниматели, но и президент Даля Грибаускайте.

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