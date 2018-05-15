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В России решают, когда выходить на пенсию и уходить из вуза: Радио REGNUM

Политика

Жители России поддержали введение возрастных ограничений на бесплатное получение высшего образования

В России решают, когда выходить на пенсию и уходить из вуза: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 15 мая 2018, 17:00 — REGNUM  

regnum author Радио REGNUM
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