В Мосгорсуде прокомментировали скандал с блокировкой Telegram

Москва, , 13:10 — REGNUM В случае с блокировкой Telegram Роскомнадзору не требовалось ожидать вступления решения суда в силу, так как суд постановил ввести ограничения в отношении мессенджера немедленно, сообщила 15 мая руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Суд постановил приступить к немедленному исполнению решения. Когда выносится решение о немедленном исполнении, то оно никак не связано со вступлением всего решения в законную силу», — цитирует Солопову российское агентство правовой информации.

Она добавила, что никаких изменений в части, относящейся к немедленным ограничениям, с момента вынесения решения не происходило.

Напомним, скандал с блокировкой Telegram разразился после того, как стало известно, что Роскомнадзор предпринял беспрецедентные меры по ограничению работы мессенджера в России до вступления решения суда в законную силу.

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Указанное решение было вынесено 13 апреля Таганским судом Москвы. Днем ранее в Роскомнадзоре сообщали, что готовы осуществить блокировку популярного мессенджера немедленно, на основании решения суда.

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